Для такого важливого заходу дружина президента обрала образ від українського бренду the COAT by Katya Silchenko.

6 травня у Великій Британії проходить Коронація Чарльза ІІІ. На цю історичну подію з'їхалися представники різних країн світу. Від України туди попрямували Олена Зеленська та Денис Шмигаль.

Перша леді обрала стриману сукню м'ятного кольору довжини міді, класичне приталене м'ятне пальто і молочні туфлі-човники. Свою природну красу вона підкреслила стриманим макіяжем, а також асиметрично уклала підкручені на великій плойці локони.

"Для нас з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем честь - перебувати сьогодні на коронації Його Величності і королеви Камілли тут, у Вестмінстерському абатстві, щоб від імені всієї України побажати успішного правління і процвітання в країні. У наших народів є спільні цінності: життя, свобода, демократія. Нехай вони стануть ознакою епохи Ваших Величностей і для Сполученого Королівства, і для нас", - висловилася Олена Зеленська.

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"Олено, ви просто діамант!"

"Олена на церемонії мала просто відмінний вигляд!"

"Пишаюся тим, що у нас така чудова перша леді! Стримана, врівноважена, мудра, стильна!"

"Ви як завжди сама досконалість!"

Відзначимо, що Олена Зеленська - віддана прихильниця бренду the COAT by Katya Silchenko. Вона часто з'являється на заходах світового рівня в нарядах цього виробника, а також підтримує й інші українські бренди. Одяг вона підбирає сама. Її гардероб - це класика, змішана з casual.

Раніше УНІАН писав, що Олена Зеленська зустрілася з Чарльзом III і привернула увагу брошкою з важливим натяком.

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