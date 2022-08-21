Актриса не змогла стримати сліз.

21 серпня в останню дорогу проводжали українську телеведучу Руслану Писанку. Попрощатися із зіркою прийшли багато знаменитостей, в тому числі Ольга Сумська.

Про це повідомляє ТСН.

Журналісти повідомляють, що Сумська гірко розридалася біля праху Руслани Писанки. Відомо, що вони були близькими подругами, тому Сумській особливо складно пережити цю трагедію.

"Я хочу подякувати за все те світле, добре, творче, яке було разом з Русланою Писанкою, тому що вона подарувала Україні стільки справжньої української енергії, вона була символом українки для всіх нас", - сказала Сумська.

Вона додала, що прах Руслани Писанки поки буде знаходитися в Спасо-Преображенському соборі, де зірка дуже любила молитися.

"Це правильно, що саме тут буде стояти її прах і кожен з шанувальників може прийти помолитися і віддати шану нашій легендарній, улюблениці мільйонів Руслані Писанці", - додала Сумська.

Нагадаємо, 19 липня від онкології померла відома українська актриса і телеведуча Руслана Писанка. Сьогодні, 21 серпня, рідні та близькі проводжали її в останню дорогу.

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