Церемонія прощання розпочалася 21 серпня о 9 ранку.

19 липня померла відома українська актриса і телеведуча Руслана Писанка. Сьогодні, 21 серпня, рідні та близькі проводжають її в останню дорогу.

Про це повідомляє ТСН.

Прощання проходить у Спасо-Преображенському соборі в Києві. Журналісти відзначають, що в соборі стоїть портрет телеведучої, а за ним прах, який привіз її чоловік Ігор Ісаков.

Також поруч з портретом Руслани стоїть ще й портрет її мами, яка померла на початку війни через онкологію.

Варто зазначити, що раніше чоловік Руслани Писанки розповідав, що вона дуже любила Спасо-Преображенський собор. Тому саме там він і вирішив провести її в останню дорогу.

"Ми там вперше побували разом, коли хрестили нашу хрещеницю Алісу і дуже їй сподобався цей храм. І навіть всякий раз, коли була хімія у Русі, вона говорила: "Поїдь і сорокоуст замов в тому храмі". Це улюблений її храм", - розповідав Ісаков.

Нагадаємо, раніше вдівець Писанки дав перше інтерв'ю після трагедії і не стримав сльози.

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