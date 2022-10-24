Нещодавно зірка поскаржилася на те, що соціальна мережа блокує її правду про війну. Співачка навіть звернулася до міністра цифрової трансформації.

Українській співачці Олі Поляковій повернули доступ до її Instagram-блогу. Це був вже не перший випадок, коли соціальна мережа блокувала її профіль через публікацію матеріалів про війну в Україні.

Перший раз їй довелося чекати близько місяця, а зараз - всього кілька днів. Але знаменитість у відчаї вже встигла записати звернення до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з проханням допомогти у вирішенні даної проблеми.

Відео дня

"Прекрасна новина, несподівана, якщо чесно! Коли останній раз видаляли мою сторінку, Я місяць чекала на її повернення, а зараз тільки дві доби. Тепер ми знову разом, разом до перемоги", - повідомила у своєму Instagram-блозі Полякова.

Вона також звернулася до хейтерів, які залишають скарги на її сторінці:

"Якщо ті, хто скаржилися, думають, що я припиню свою інформаційну війну, то ось вам".

Раніше зірка прокоментувала блокування її профілю і сторінок ряду її колег, які також займаються висвітленням правди про війну.

"Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітленні правди! Попри те, що останнім часом ми максимально стримані у своїх публікаціях, зважені у формулюванні думок і слів, думаючи про кожен крок і кожну букву, соцмережі все одно знаходяться під постійною атакою", - висловилася Оля Полякова.

Нагадаємо, Оля Полякова розридалася в ефірі шоу "Голос країни-12".

Вас також можуть зацікавити новини: