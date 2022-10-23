Співачці довелося попрощатися з одним з учасників своєї команди.

Українська співачка і суддя шоу "Голос країни-12" Оля Полякова не змогла стримати емоцій, коли прощалася з одним з учасників своєї команди.

Так, на етапі "Вокальних боїв" на сцену вийшли двоє учасників з команди Полякової. Вокалісти Євген Тесленко-Пономаренко і Дімаш Даулетов заспівали в дуеті на виліт. Після їхнього виступу судді довелося вибирати одного з них.

Її вибір припав на Дімаша Даулетова, тому з Євгеном вона була змушена попрощатися. Під час останньої розмови з вокалістом зірка не стримала емоцій і розплакалася.

"Тримайся! Але обов'язково в 18 років повертайся, я тебе прошу! У тебе все ще попереду! Приходь, я буду на тебе чекати", - сказала Полякова Євгену.

Нагадаємо, раніше внучка воїна УПА Марта Любчик довела до сліз історією своєї родини на шоу "Голос країни-12". 31-річна дівчина з Тернополя в ефірі шоу розповіла, що її дідусь плакав, коли дізнався, що Україна стала незалежною.

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