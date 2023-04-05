Співачка показала зірок, які раптово вирішили стати патріотами, проте сидять в Іспанії.

Співачка Оля Цибульська висміяла артистів, які почали випускати треки про Україну. Вона пройшлася по тих зірках, що раніше навіть не задумувалися про патріотизм, проте нині у них прокинулася "величезна любов" до усього українського.

Пародію на таких артистів Цибульська розмістила на своїй сторінці в Instagram. На відео співачка не стала називати конкретних імен, проте зробила декілька натяків.

"Мені треба новий хіт про Україну, щоб усі українці побачили, як я люблю Україну", - сказала Цибульська в образі співачки, яка сидить в Іспанії.

Відео дня

Ймовірно, так вона натякнула на Настю Каменських, яка довгий час перебувала в Іспанії з Потапом. Також Цибульська показала "продюсера" у характерній шапці. У коментарях користувачі зазначили, що це може бути натяк на самого Потапа або на Монатіка. Також Цибульська запропонувала свою версію пісні про "калину та любов до України".

"Ой, на леопардах наші козаки. В небі байрактари, наче птахи. Горобчик дзьобає калину, як і я, любить Україну", - пожартувала співачка.

Реакція коментаторів

Фанати прийшли у захват від пародії. Вони пишуть, що Цибульська влучно висміяла артистів, які раптово почали вважати себе патріотами. Під відео з'являються такі коментарі:

"Одразу асоціація з Каменських... Вона теж "любить" Україну в Іспанії"

"Це було б смішно, якби не було так сумно"

"Життєво... Ця шароварщина вже з вух лізе".

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Юлія Юріна вилаяла Полякову та Трінчер за патріотичні пісні. Вона зазначила, що в неї "кров з очей" від деяких треків.

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