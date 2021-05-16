Оля відреагувала на плітки навколо її сім'ї.

Українська співачка Оля Цибульська в програмі "Світське життя" розповіла, чи доклала вона якісь зусилля до розлучення Дзідзьо і Славії. А також вона зізналася, хто насправді є батьком її сина Нестора.

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"Що б я зараз не сказала, все одно всі скажуть, що я повія, розлучниця, що я влізла в сім'ю, народила Дзідзьо сина. Але ні, нічого у нас з Дзідзьо не було. Він не є батьком Нестора. Я про це говорила вже тисячу разів. І навіть, коли в один момент я почала отримувати різні погрози в смс, соцмережах, я почала говорити у всіх інтерв'ю, що Дзідзьо мій кум. Але це не зупинило цю хвилю", - сказала Оля.

Також вона натякнула, що автором всіх цих погроз виступала екс-дружина артиста, а також її родичі і друзі.

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Автор: Діана Могилєвич