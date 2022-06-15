За словами співачки, донька подала документи у 5 вищих навчальних закладів.

Співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова, яка після кількох місяців, проведених за кордоном через війну в Україні, повертається до Києва, розказала, чи повернуться її діти до навчання в Україні з вересня.

Так, в ефірі "Сніданку з 1+1" зірка акцентувала, що її старша донька Маша вже закінчила школу та ще до повномасштабного вторгнення вирішила вступати до іноземного музичного університету.

За словами співачки, донька подала документи у 5 вищих навчальних закладів.

"Куди вступимо та як будемо тягнути по фінансах – туди і підемо", - зазначила Полякова.

Раніше Полякова розказала, як її молодша дочка Аліса довела маму до сліз своїм питанням.

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