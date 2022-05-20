Оля розповіла, як 10-річна Аліса відреагувала на повномасштабне вторгнення РФ в Україну і терміновий переїзд сім'ї.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова випустили нову серію YouTube-проекту "Дорослі дівчатка". Раніше він ніс розважальний характер, де дві знаменитості обговорювали повсякденні питання і сміялися над ними.

Після тривалої перерви зірки вирішили знову зібратися, щоб серйозно поговорити про війну, яка змінила життя мільйонів. Жінки згадали те, як їхні діти дізналися про війну і як відреагували на це.

Марія Єфросиніна зізналася, що найскладніше було з семирічним Сашком, який запитував що почалося, чому так сталося і чому Путін вбиває інших людей. Ольга Полякова додала, що її молодша дочка Аліса поставила схоже запитання: "Мамо, що ми зробили їм поганого? Чому вони нас вбивають?".

"Тому що вони вирішили, що Україна не повинна існувати", - відповіла Полякова.

"Вони вирішили, що ми не маємо права на своє життя. Це все одно, що в твою квартиру прийшов сусід, вбив всіх, хто в ній був, наср*в посередині кімнати, забрав звідти всі твої речі, а коли виходив, то кинув туди бомбу. Чому він так робить? Тому що він вирішив, що це його", - ледве стримуючи сльози сказала українська співачка.

Нагадаємо, Полякова розплакалася, розповідаючи про зустрічі з жінкою з Ірпеня.

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