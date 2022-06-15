Співачка помітила, як діти під впливом подій стали більш патріотичними. Зміни стались також з її донькою.

Співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова, яка зараз разом з дітьми після повномасштабного вторгнення РФ в Україну знаходиться у Франції, повертається додому.

Як розказала зірка в ефірі "Сніданку з 1+1", її діти дуже хочуть додому, особливо молодша донька Аліса.

"Все їй не так, все несмачне, все некрасиве, навіть тварини не так виглядають, як в Україні…Дитині нічого не хочеться, там три кішки, п’ять собак, дорогі серцю кози, дуже хоче додому. Я через півтора тижня вже повертаюсь до Києва і даватиму концерти в шпиталях для військових. Вона мене просить взяти її з собою. А я дуже боюся, не знаю, що робити", - поділилась Полякова.

Співачка помітила, як діти під впливом подій стали більш патріотичними. Зміни стались також з її донькою. Говорить, що 10-річна Аліса не соромиться на пляжі співати різних українських пісень, серед них є навіть популярна композиція про Бандеру.

"Моя дитина приходить на пляж і співає "Батько наш Бандера, Україна мати…" і при цьому вона танцює "верьовочку". Я ніколи не бачила, щоб вона таке робила. Вона зараз активно дивиться Tik Tok, різні соціальні мережі, там дуже багато цього. Пісні з нецензурними словами, про рашистів… я її питаю: "де ти це береш". Вона мені показує, розказує, загалом я в курсі усього молодіжного", - розповіла співачка.

Нещодавно у співачки закінчився благодійний тур містами Америки, також вона виступає на багатьох заходах, присвячених Україні, і акцентує, що зустрічається з українцями та обіймається з ними, як з рідними. Також Полякова взяла участь у великому благодійному концерті у Грузії і була приємно здивована, що там молодь говорить грузинською та не розуміє російську.

"Так, як Грузія, нас мало хто відчуває, адже вони пережили війну в 2008 році. І вони зовсім не говорять російською мовою. Люди мого віку говорять з акцентом, а вже молодші на 10 років не говорять зовсім. Як тільки вони вийшли із "совка", вони почали активно розмовляти грузинською. Там дуже доброзичливі та гостинні люди", - зазначила Полякова.

Також співачка продовжує робити онлайн-вітання для військових, медиків та волонтерів. До ініціативи вже долучились і колеги: Оля Цибульська, Даша Астаф’єва, Володимир Остапчук, TAYANNA, Jerry Heil та багато інших. За словами Полякової, надходить дуже багато особистих привітань від родин та жінок військових, які зірки із задоволенням зачитують, оскільки це дозволяє хоча б на хвилинку перенести наших захисників, медиків та волонтерів у мирне життя і передати, що на них чекають і ми обов’язково переможемо.

Нагадаємо, Полякова назвала Соловйова і Скабєєву співучасниками війни і сказала, що "їх потрібно розстріляти".

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