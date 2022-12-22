Співачка розповіла, що чутки не мають нічого спільного з дійсністю.

Українська співачка Оля Полякова в новому випуску шоу "Дорослі дівчатка" розповіла, що навколо її особистого життя останнім часом ходить багато чуток. Подейкують, що знаменитість розлучилася зі своїм чоловіком Вадимом Поляковим, з яким виховує двох дочок - Машу і Алісу.

При цьому співачка не розуміє, хто розпустив ці плітки. Однак, за її словами, все дійшло до того, що вже знайомі запитують про це безпосередньо у її чоловіка. Тому вона поспішила запевнити, що ніякого розлучення не було. Вони продовжують перебувати у шлюбі, але їхні стосунки вже не такі як раніше.

Полякова зізналася, що вони частіше почали телефонувати один одному, але через життя на відстані відвикли один від одного. Тому, коли вони перебувають разом на одній території, можуть сваритися.

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"Лаємося так, що просто не можемо один одного витримувати, тому що звикли жити на відстані. Це жахливо. І я розумію, що якщо ми почнемо жити разом, якщо до цього не розбіжимося, то потрібно буде знову звикати. Але я не розлучилася і не збираюся. Досить розпускати ці плітки", - сказала співачка.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, як приворожила чоловіка.

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