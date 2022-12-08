Співачка розповіла про ворожіння на нареченого і приворотах.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як одного разу приворожила чоловіка, який їй дуже подобався. У програмі "Дорослі дівчатка" вона зізналася, що ритуал провела за допомогою цигарки.

Однак, як зізналася зірка, їй тоді стало зле і вона знепритомніла:

"Я так робила, і так накурилася, що знепритомніла. І лежала в тому під'їзді, поки мама не йшла зі сміттєвим відром. Тому прошу в домашніх умовах не повторювати. А цей придурок, якого я приворожила, до речі, досі за мною бігає і раз на рік дзвонить. Спрацювало!"

Нагадаємо, зараз Оля Полякова щасливо одружена з бізнесменом Вадимом. У них в шлюбі народилося двоє дітей - Марія і Аліса. На початку повномасштабного вторгнення Вадим вступив до ТРО, а Полякова з дітьми поїхала за кордон.

Зараз співачка перебуває в Грузії, де бере участь у "Танцях з зірками", а її старша дочка вступила до університету у Великій Британії.

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