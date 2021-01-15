Відома українська співачка Оля Полякова, яка зараз відпочиває на Мальдівах, зізналася, що набрала зайві пару кілограмів.
Про це Полякова написала на своїй сторінці в Facebook.
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"Трошки ситненько тут, вже плюс 2, намічається ще 2! Відправляйте мене бігати!"- поскаржилася артистка., опублікувавши кілька знімків.
Відзначимо, що змін у фігурі Олі Полякової абсолютно непомітно. З цим згодні і шанувальники співачки: "Оля, ти як тарифи на комуналку...просто космос!", "Фігура вогонь", "З такою фігуркою не страшні кілограми! Статуетка ви, Оля!"- написали фоловери.
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