Артистка сама зізналася в цьому.

Відома українська співачка Оля Полякова, яка зараз відпочиває на Мальдівах, зізналася, що набрала зайві пару кілограмів.

Про це Полякова написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Трошки ситненько тут, вже плюс 2, намічається ще 2! Відправляйте мене бігати!"- поскаржилася артистка., опублікувавши кілька знімків.

Відзначимо, що змін у фігурі Олі Полякової абсолютно непомітно. З цим згодні і шанувальники співачки: "Оля, ти як тарифи на комуналку...просто космос!", "Фігура вогонь", "З такою фігуркою не страшні кілограми! Статуетка ви, Оля!"- написали фоловери.

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Автор: Катерина Лиманська