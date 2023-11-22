Виявляється, співачка почала багато їсти після того, як кинула палити.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що за останній час додала у вазі. За її словами, вона кинула палити "електронку" і перестала вживати алкоголь. Однак тепер замість цього вона почала багато їсти.

Артистка на своїй сторінці в Instagram зізналася, що зараз вживає багато їжі, в тому числі і солодке, хоча раніше вона його взагалі не любила.

"Я два тижні тому кинула палити "електронку". Кинула палити і пити. Спиртне. Кинула палити і замість цього почала жерти. І не тільки їжу в ненормованих кількостях, але ще і солодке. Те, що я ніколи не робила, – я просто не люблю солодке. Але зараз я хочу палити, і тому тягну до рота шоколад, цукерки. Коротше, люди, плюс вісім", - розповіла Полякова.

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Вона додала, що почала палити "елеткронки" ще три роки тому. Перший час вона рідко це робила, проте після повномасштабного російського вторгнення почала частіше палити. Ймовірно, саме так артистка намагалася боротися зі стресом.

Крім того, Полякова розповідала, що на початку великої війни пристрастилася до алкоголю. Вона говорила, що могла випити пляшку вина в день. Зараз співачка відмовилася і від спиртних напоїв, тому що зрозуміла, що шкідливі звички шкодять здоров'ю.

Нагадаємо, раніше Полякова відповіла на чутки про роман із захисником Азовсталі.

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