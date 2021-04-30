Відома співачка Оля Полякова зробила гучну заяву, повідомивши, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй інтим за просування кар'єри.
Дана заява Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Своїм визнанням Полякова вирішила підтримати Ані Лорак, яка нещодавно також розповіла про харасмент з боку Меладзе.
"Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак і думаю, що вона говорить правду, тому що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини. Може, це пощастило тільки нам, або не пощастило, з Ані отримати таку пропозицію ... Ми про це ніколи не дізнаємося, тому що про це прийнято мовчати", - заявила Полякова.
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Вона також закликала Ані Лорак "не виправдовуватися ні перед ким":
"Правда повинна звучати, тому що замовчуючи, ми заохочуємо таку поведінку чоловіків", - резюмувала співачка.
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