Полякова заявила, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим / фото instagram.com/polyakovamusic

Відома співачка Оля Полякова зробила гучну заяву, повідомивши, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй інтим за просування кар'єри.

Дана заява Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Своїм визнанням Полякова вирішила підтримати Ані Лорак, яка нещодавно також розповіла про харасмент з боку Меладзе.

"Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак і думаю, що вона говорить правду, тому що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини. Може, це пощастило тільки нам, або не пощастило, з Ані отримати таку пропозицію ... Ми про це ніколи не дізнаємося, тому що про це прийнято мовчати", - заявила Полякова.

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Вона також закликала Ані Лорак "не виправдовуватися ні перед ким":

"Правда повинна звучати, тому що замовчуючи, ми заохочуємо таку поведінку чоловіків", - резюмувала співачка.

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Автор: Катерина Лиманська