Артистка записала відеозвернення на підтримку Ані Лорак.

Відома співачка Оля Полякова зробила гучну заяву, повідомивши, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй інтим за просування кар'єри.

Дана заява Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Своїм визнанням Полякова вирішила підтримати Ані Лорак, яка нещодавно також розповіла про харасмент з боку Меладзе.

"Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак і думаю, що вона говорить правду, тому що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини. Може, це пощастило тільки нам, або не пощастило, з Ані отримати таку пропозицію ... Ми про це ніколи не дізнаємося, тому що про це прийнято мовчати", - заявила Полякова.

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Вона також закликала Ані Лорак "не виправдовуватися ні перед ким":

"Правда повинна звучати, тому що замовчуючи, ми заохочуємо таку поведінку чоловіків", - резюмувала співачка.

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Автор: Катерина Лиманська