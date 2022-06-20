Співачка зізналася, що майже не знала свого рідного батька.

Українська співачка Оля Полякова розповіла про свого рідного батька і про вітчима, який з'явився в їхній родині, коли дівчина вже виросла.

За її словами, рідного батька вона майже не знала, а ось новий чоловік мами міг замінити їй його, але з'явився в їхній родині пізно.

"Я свого батька рідного майже не знала, а та людина, яка була здатна дати мені любов, з'явилася в маминому житті пізно, я виросла", - розповіла Полякова.

Вона додала, що її дочкам Маші і Алісі пощастило більше. У них прекрасний батько, який дуже їх любить і підтримує.

"Моїм дітям пощастило, у них прекрасний батько, і вибирала я його, тому що знала, що кращого батька своїм дітям мені не знайти", - додала співачка.

Також зірка додала, що її діти не бачили тата вже 100 днів. Але вони знають що він є у них, любить їх, і дуже чекають зустрічі.

Нагадаємо, раніше 17-річна дочка Полякової присвятила пісню українською лесбійській любові.

Вас також можуть зацікавити новини: