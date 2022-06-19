Маша Полякова скоро випустить нову пісню.

Старша дочка української співачки Олі Полякової анонсувала вихід першої пісні українською мовою. Маша вирішила присвятити її лесбійському коханню.

У програмі "Зірковий шлях" Маша розповіла, що війна її дуже змінила. У перші дні повномасштабного вторгнення вона виїхала за кордон. Там вона і вирішила вивчати українську мову і навіть перейшла не неї в побуті. Тому її нова пісня і буде рідною мовою.

"Мене змінила війна дуже сильно, адже я активно почала вчити українську мову. Почала українською розмовляти з батьками, друзями", - поділилася Марія.

Варто відзначити, що у Маші є бойфренд, тому про кого вона співатиме в новому треку - невідомо. Більш того, перед початком війни Полякова готувалася до випуску свого альбому, але війна порушила всі плани. Зараз же вона хоче перезаписати всі ці пісні українською мовою.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова розповіла про панічні атаки.

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