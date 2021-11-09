Співачка станцювала під нову пісню Світлани Лободи.

Популярна співачка Лоліта Мілявська опублікувала у своєму інста-блозі відео, на якому танцює зі шваброю під пісню Лободи "Американо".

Зірка підібрала для цього ролика суміжний купальник з анімалістичним принтом і довгими рукавами. При цьому Лоліта крутилася перед камерою, тим самим демонструючи не тільки свою фігуру, але і стрункі ніжки і сідниці.

Першою на цей танець відреагувала сама Лобода: "Ну, що це за дівчинка! Обожнюю". До захопленого коментаря Лободи приєдналися й інші шанувальники співачки. Вони відзначили, що 57-річна Мілявська має відмінний вигляд.

"Ось це фігура", "Справила ажіотаж", "Лолік, ти незвичайна", "Епатаж найвищого класу", "Красуня", "Як завжди шикарна", - пишуть фанати.

Читайте також Травесті-діва Монро приголомшила шанувальників "світським" виходом Хто така Лоліта

Лоліта народилася в 1963 році в Закарпатській області, але кар'єру музиканта вирішила будувати в Росії. Вона є лауреатом телевізійної премії "ТЕФІ-2007" в номінації "Ведучий ток-шоу" за ток-шоу "Лоліта. Без комплексів" на "Першому каналі".

Відомо, що Лоліта п'ять разів була заміжня, один раз з яких фіктивно. У неї є дочка Єва, яка живе з бабусею в Києві.

Нагадаємо, Лоліта висловлювалася на підтримку приєднання Криму до Росії, зазначивши, що не бачить в ситуації тиску з боку РФ і засуджує антиросійські санкції ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Лоліта захопила шанувальників моложавим видом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич