Нещодавно про ці плани розповів її чоловік Юрій Горбунов.

Українська телеведуча Катерина Осадча прокоментувала заяву Юрія Горбунова про те, що пара планує усиновити малюка після закінчення війни.

Свою позицію Катя висловила в інтерв'ю виданню "NV".

Осадча розповіла, що вони з чоловіком вже обговорювали це питання, адже через війну в Україні дуже багато дітей залишилися сиротами. Однак більш грунтовно вирішили повернутися до цієї теми після закінчення війни в країні.

"Я за те, щоб перед усиновленням батьки самі себе перевірили на стійкість, емоційний і моральний аспект. Тому ми з Юрою вирішили повернутися до цієї теми згодом, а поки читати, дізнаватися про усиновлення. Я найближчим часом планую почати ділитися інформацією, яку буду знаходити, щоб ця процедура в країні була по справжньому поклику серця. Щоб люди були відповідальними і не повертали дітей в дитячі будинки", - поділилася телеведуча.

Катерина підкреслила, що для неї процедура усиновлення є навіть більш відповідальним кроком, ніж народження дитини.

Зазначимо, Катерина та Юрій виховують двох спільних дітей. Синові Івану зараз п'ять років, а молодший Данило народився влітку 2021 року. Також у Катерини є дорослий син Ілля Поліщук від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше Горбунов натякнув, що вони з Осадчою можуть усиновити дитину, що осиротіла через війну.

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