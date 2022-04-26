Українська телеведуча Катерина Осадча прокоментувала заяву Юрія Горбунова про те, що пара планує усиновити малюка після закінчення війни.
Свою позицію Катя висловила в інтерв'ю виданню "NV".
Осадча розповіла, що вони з чоловіком вже обговорювали це питання, адже через війну в Україні дуже багато дітей залишилися сиротами. Однак більш грунтовно вирішили повернутися до цієї теми після закінчення війни в країні.
"Я за те, щоб перед усиновленням батьки самі себе перевірили на стійкість, емоційний і моральний аспект. Тому ми з Юрою вирішили повернутися до цієї теми згодом, а поки читати, дізнаватися про усиновлення. Я найближчим часом планую почати ділитися інформацією, яку буду знаходити, щоб ця процедура в країні була по справжньому поклику серця. Щоб люди були відповідальними і не повертали дітей в дитячі будинки", - поділилася телеведуча.
Катерина підкреслила, що для неї процедура усиновлення є навіть більш відповідальним кроком, ніж народження дитини.
Зазначимо, Катерина та Юрій виховують двох спільних дітей. Синові Івану зараз п'ять років, а молодший Данило народився влітку 2021 року. Також у Катерини є дорослий син Ілля Поліщук від першого шлюбу.
Нагадаємо, раніше Горбунов натякнув, що вони з Осадчою можуть усиновити дитину, що осиротіла через війну.