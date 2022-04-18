Відомі особистості тримають оборону на інформаційному фронті.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, багато зірок телеканалу 1+1 почали допомагати військовим, медикам і біженцям. Хтось з українських артистів вступив до ТРО та ЗСУ, а хтось розгорнув волонтерську діяльність.

Про це розповіли в пресслужбі телеканалу 1+1.

Катерина Осадча

Телеведуча Катерина Осадча займається на війні пошуком зниклих людей.

"З перших днів війни ми з командою "Світського життя" створили телеграм-канал "Пошук зниклих", який допомагає у пошуку людей, які втратили зв’язок із рідними після 24 лютого - дати початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. За час існування каналу ми допомогли знайти вже близько 1500 людей. Кожного дня ми отримуємо велику кількість запитів і завдяки людям, які долучаються до нашого акаунту, ми знаходимо зниклих. Наразі наш Telegram-канал отримав понад 90 000 листів з проханням допомогти у пошуку близьких людей. Також в нашому телеграм-каналі є інформація, яка може допомогти вибратися із Росії, якщо вас або ваших знайомих туди незаконно вивезли. В телеграм-каналі "Пошук зниклих" за хештегом #інформація ми публікуємо важливі поради, які можуть допомогти людям евакуюватися з Росії до ЄС", - розповіла у прямому ефірі марафону "Єдині новини" телеведуча Катерина Осадча.

Юрій Горбунов

Чоловік Осадчої Юрій Горбунов на війні закуповує речі для військових і цивільних мешканців у гарячих точках. Допомагає він разом із "Спілкою підприємців кіно та телеіндустрії".

"Наша спілка існує вже давно, але через війну ми перекваліфікувалися у волонтерський штаб. У кожного учасника нашої спільноти, а це близько 20 людей, є свій напрямок роботи. Ми збираємо гроші на медикаменти, бронежилети, автомобілі швидкої допомоги. Допомагаємо всім, що знаходимо, крім зброї. Ми вже закупили 3 автомобіля швидкої допомоги, які наповнені медикаментами та необхідним обладнанням. Ще один автомобіль знаходиться на кордоні і до кінця наступного тижня буде в Україні та поїде працювати у гарячу точку", - розповів Горбунов.

Соломія Вітвіцька

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька кожної п’ятниці організовує у дитячій лікарні "Охматдит", яка постраждала від наслідків наступу російських окупантів, виступи зірок українського шоу-бізнесу. Це допомагає підтримати дух дітей, які проходять лікування, та хоча б на годину забути про хвороби та війну. З виступами у "Охматдиті" вже побувала співачка Наталя Могилевська, співак Віталій Козловський, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, співак El Кравчук, лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець та інші.

Єгор Гордєєв

Ведучий шоу "Сніданок з 1+1" та інфотейнмент шоу "Твій Вечір" Єгор Гордєєв організував разом з сусідами у центрі столиці тимчасовий прихисток для людей, які жили у передмісті Києва та пережили всі жахи окупації.

"В нас були люди, які під обстрілами пішки змогли дійти до Києва з Бородянки. Вони не знали куди йдуть, де їхні близькі, та що на них чекає далі. Ми шукаємо зв’язок з цими людьми, координуємо їх, збираємо потрібні речі, годуємо та допомагаємо всім, чим можемо", - сказав Єгор Гордєєв.

Студія "Квартал 95"

Артисти Студії "Квартал 95" дають концерти у гарячих точках задля того, щоб підняти бойовий дух військових на фронті. Віднедавна актор студії Олександр Пікалов вступив до лав Національної гвардії України. Також артисти продовжують підтримувати настрій та бойовий дух українців з екранів телевізора та переформатували гумористичну передачу "Чисто News" на "Байрактар News".

Нагадаємо, студія "Квартал 95" розповіла, що стоїть на культурному фронті і підтримує бойовий дух українців.

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