Телеведучий зізнався, що вони з дружиною вже думали над цим.

Український телеведучий Юрій Горбунов не виключає, що вони з дружиною Катериною Осадчою можуть усиновити дитину, яка залишилася через війну сиротою.

Про це шоумен зізнався в інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

За словами Горбунова, наслідки від повномасштабного вторгнення Росії в Україну досить серйозні, і доведеться відновлювати не тільки країну, але і рятувати життя дітей, які залишилися без батьків. Саме тому телеведучий закликає всіх, хто може, задуматися про усиновлення осиротілої дитини.

"Потрібно буде всиновлювати і удочеряти дітей, яких залишилося дуже багато. І це теж буде на плечах всіх українців. І це потрібно буде робити. Ми навіть теж про це думаємо. Можливо, так", - сказав Юрій Горбунов.

Зазначимо, у нього з Катериною Осадчою вже є двоє спільних дітей - старший син Іван і молодший син Данило. Молодшого Катерина народила в 2021 році.

Нагадаємо, раніше Горбунов жорстко висловився про окупантів і заявив, що бути росіянином-соромно.

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