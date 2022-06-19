Пара виховує двох синів.

Сьогодні в Україні відзначається Міжнародний День батька. Багато знаменитостей показують фото зі своїми дітьми і діляться радощами батьківства.

Не залишилася осторонь і телеведуча Катя Осадча, яка привітала свого чоловіка з цим знаменним днем.

"Тато, дорогий наш тато! Ти найкращий тато в світі, ти кожен день говориш синам про те, як ти їх любиш, де б ти не був в цей час, і це наймиліша традиція в світі. Ми тебе любимо і говоримо це щохвилини, а ще неймовірно сумуємо, коли довго не бачимося. Ти тато, який завжди дивиться з синами в одну сторону і розділяє з ними всі радощі і непорозуміння! Ми тебе любимо-любимо-любимо...тисячу разів скажемо це сьогодні і кожен день", - написала Осадча.

Зазначимо, Катя Осадча та Юрій Горбунов у 2017 році вирішили офіційно узаконити свої стосунки. У шлюбі у них народилися двоє синів - Іван і Данило. Також у Каті є син від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше Осадча перерахувала гарячі точки, з яких найбільше запитів щодо пошуку зниклих людей.

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