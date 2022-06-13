Зараз найбільше шукають на Донбасі, адже там точаться найзапекліші бої.

Телеведуча Катерина Осадча розповіла про проект з пошуку зниклих, який вона започаткувала після 24 лютого, коли РФ полномасштабно вторглася на територію України. Відтепер він транслюватиметься у марафоні "Єдині новини".

Катя перерахувала міста, з яких зараз найбільше запитів щодо пошуку зниклих людей.

"Щодня ми розуміємо, як рухається фронт враховуючи запити. Тобто навіть не потрібно відкривати новини, ми просто бачимо кількість запитів з того чи іншого міста, і розуміємо де найгарячіше. Сьогодні найбільше запитів з Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Сєвєродонецька", - прокоментувала зірка. Вона підкреслила, що проект зараз потребує волонтерів, які б допомагали шукати людей безпосередньо у містах.

"Ми щодня шукаємо людей на місцях і закликаємо волонтерів приєднуватися до нас. Для нас важливо зараз брати списки зниклих людей і просто шукати їх в лікарнях. Буквально вчора з Сєвєродонецька привезли велику кількість поранених. Ми шукаємо людей в Дніпрі, в Запоріжжі і всюди. І вже є щасливі історії. На жаль, не всіх ми знаходимо живими, це сумні реалії", - резюмувала Осадча.

Сьогодні у ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" відбудеться прем’єра першого епізоду проєкту "Знайти своїх". У ньому глядачі побачать інтерв’ю людей, які знайшли один одного через телеграм-канал "Пошук зниклих", а також історії українців, які і досі шукають близьких. Проєкт буде виходити щопонеділка о 21:30 у ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

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