Таку пропозицію зробив російський депутат Андрій Луговий.

З 24 лютого, коли російські зірки Максим Галкін і Алла Пугачова засудили війну в Україні і поїхали в Ізраїль, росіяни почали їх атакувати.

Галкіна "прибрали" з усіх телеканалів, де він працював, а також заборонили його концерти в РФ. А Примадонну і зовсім публічно "послали". Зараз їх називають зрадниками Батьківщини і шукають способи, як видворити їх з країни назавжди.

Перший заступник голови комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Андрій Луговий запропонував позбавити їх будинку в селі Грязь, де вони жили разом зі своїми дітьми дуже багато років. До слова, нещодавно активісти заявили, що будинок був побудований з порушеннями закону.

Тому у росіян з'явилася пропозиція конфіскувати особняк і віддати його переселенцям з Донбасу.

"З морально-етичної точки зору те, що це зрадник, у мене не викликає ніяких сумнівів. Це люди, які не люблять Росію, і не розуміють, що взагалі відбувається. Це такі приживали, до яких Галкін і відноситься, – живуть там, де пахне грошима. Люди, стурбовані справедливістю, намагаються розібратися: як вони взагалі до цього жили - великі наші артисти, актори, співаки", - сказав Луговий на радіо "Говорить Москва".

Він додав, що якщо з'являться якісь деталі, пов'язані з життям Галкіна і Пугачової, їх багатством і іншим, то прокуратура повинна буде їх перевірити.

"Якщо вони себе таким чином ведуть, то зараз закривати очі не треба. Якщо такі порушення є, треба позбавити Галкіна всього того, що він має. З морально-етичної точки зору я б підтримав ідею переселити туди біженців з Донбасу. Нехай Галкін радіє там, за межами РФ", - додав депутат.

Нагадаємо, як Максим Галкін підтримує Україну.

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