З першого дня повномасштабного вторгнення гуморист висловив свою чітку антивоєнну позицію.

18 червня російський гуморист Максим Галкін святкує свій день народження. Сьогодні йому виповнюється 46 років. Галкін - один з небагатьох російських зірок, хто після повномасштабного вторгнення адекватно оцінив ситуацію, назвавши війну - війною. Згадуємо, як відомий пародист підтримав Україну.

Перша його реакція була в той найстрашніший для всіх українців лютневий день. У своєму Instagram-акаунті він опублікував чорний квадрат і написав: "З раннього ранку на зв'язку з рідними і друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!".

1 квітня Максим виклав відео, в якому розповів про прохання підписників продовжувати вести блог, наповнюючи його гумористичним контентом.

"Я не бачу ніякої душевної і моральної можливості це робити", - відповів шоумен.

Не дивно, що після цього на Галкіна спустили всіх собак в його рідній Росії. Концерти почали скасовувати, а з Першого каналу звільнили після п'яти років роботи.

"Рівень замовної брехні про мене в Росії досяг апофеозу. Шановні видання, цілий телеканал НТВ у себе на сайті, такі видання як Московський комсомолець і Московська правда написали, що я вже тут (в Ізраїлі, - ред) когось убив. Я розумію, що у вас команда мене очорнити і змішати з брудом", - сказав Максим у зверненні до російської преси.

Ще однією гучною заявою Галкіна стало те, що він вирішив перераховувати українським біженцям частину своїх заробітків з концертів.

"Частину зароблених грошей я вирішив перерахувати на допомогу українським біженцям. Я думаю, що тим, хто вже купив квитки буде приємно дізнатися, що ми таким чином разом зробимо добру справу", - написав Максим у себе в блозі, публікуючи анонс концертів по містах Ізраїля.

У квітні 2022 року, коли про переїзд зіркової сім'ї Максима і Алли з дітьми в Ізраїль вже було відомо всім шанувальникам, шоумен поділився щемливою розповіддю дівчинки з Маріуполя. Він опублікував відео з маленькою Кірою Чебенко. Дівчинка розповіла, як вони з мамою тікали з міста і як вона наступила на розтяжку і залишилася в живих.

"Я чув багато прекрасних дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати", - прокоментував Максим.

Також Галкін відреагував на вбивство 3-місячної дитини в Одесі.

Тоді (на Великдень) російські загарбники бомбили мирні райони Одеси, загинули люди.

"Напередодні Великодня летять російські крилаті ракети в житловий будинок в Одесі. Гине сім'я, гине тримісячна дитина. Ось як це? Поясніть мені. Крилаті ракети взагалі не повинні прилітати в житлові будинки, ні в будні дні, ні в свята. Ви одночасно молитеся про мир, офіційні особи РФ, везете Благодатний вогонь в Москву, і при цьому ця ж влада посилає ракети. Чи це знову не ми?",- сказав Галкін.

Після такої відкритої критики верхівки країни-агресора Максима Галкіна почали ще більше труїти у нього на Батьківщині. Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що поспілкувалася з коміком на цей рахунок.

"Він втратив все. Він не давав мені права розголошувати подробиці, але скажу так: замку (в селищі Грязь під Москвою, де вони жили з Аллою Пугачовою і дітьми, – ред.) вже немає. Все забрали, готують кримінальну справу, його по повній програмі викреслюють, очорнюють у пресі. З ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії", - пояснила українська телеведуча.

Однак ні втрата замку, ні втрата можливості виступати на Батьківщині, ні втрата грошей не змусили Галкіна відмовитися від своєї антивоєнної позиції.

Наприклад, нещодавно на одному зі своїх концертів Макс жорстко висміяв Путіна і запропонував поставити йому 300-метровий пам'ятник.

"Щоб підводний човен в натуральну величину, на ньому батискаф, на батискафі винищувач, на винищувачі Лада Каліна, а на Ладі Каліні стоїть Путін в кімоно, в хокейному шоломі, в одній руці амфора, в іншій - журавлі. Ззаду у нього трохи нижче спини рукою Шевчука написано "Родина". Все це тримають урядовці, прості селяни, робітники, а над ними золотий напис "нравится, не нравится - терпи меня, красавица", - сказав комік зі сцени.

Нагадаємо, в Росії Макаревича і Галкіна звинуватили у спонсоруванні держперевороту в Білорусі.

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