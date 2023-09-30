В інтерв'ю Олексію Суханову жінка розповіла, якою була її остання розмова з артистом.

Ведучий Олексій Суханов, який у січні цього року представив фільм "Жінки Скрябіна", розмістив нове відео, у якому показав фрагменти інтерв'ю з матір'ю артиста. Тоді Ольга Кузьменко пригадувала про останню розмову з сином, а також розповідала, як він їй колись наснився.

Матір Скрябіна померла 23 вересня, а тому нині Суханов вирішив показати ці кадри. Їх знімали вдома у жінки.

"Він каже: "Знаєш, мамо, мені дали карту поляка, мені дали за роботу у Польщі". Я кажу: "Тепер можеш жити у Польщі, тут близько, ну а сюди приїжджати працювати тільки". Він так подивився на мене: "І ти думаєш, я це зроблю?"... То була головна фраза, якою ми обмінялися, решта не мала значення", - розповідала про останню розмову з сином Ольга Михайлівна.

Також жінка пригадувала, як бачила Скрябіна уві сні. Це було після його смерті, коли його матір намагалася зрозуміти, хто у цьому винен. Ольга Михайлівна хотіла дізнатися правду. Тоді їй наснився старий будинок, у якому вона народилася.

"І я заходжу за будинок, і там сад великий. Але там немає таких яблук, там яблука невеличкі були, я знаю. А уві сні отакі здоровенні яблука, та четверо чи п'ятеро людей, такого сільського вигляду... Вони збирають, зривають яблука з дерева, разом з гіллям. І кидають, не кладуть, а кидають... Що ж вони таке роблять? Я чомусь не в них питаю, виходжу - перед будинком сидить Андрій... Я кажу: "Андрійку, та що це таке?". А він дивиться на мене і каже: "Мамцю, я не винен", - пригадувала матір Скрябіна.

Померла мама Скрябіна - що відомо

Про смерть матері Андрія Кузьменка (справжнє ім'я артиста) повідомили 23 вересня. У Фонді імені співака не стали розкривати причини, але зазначили, що це велика втрата.

Згодом на смерть матері Скрябіна відреагувала Ірина Білик. Співачка назвала "один великий сенс".

"Вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром, Ольго Михайлівно!" - заявляла Білик.

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