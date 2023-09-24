Співачка назвала "один великий сенс" смерті жінки.

Співачка Ірина Білик відреагувала на смерть матері Кузьми Скрябіна, Ольги Михайлівни. Зірка показала архівне фото та написала слова, які довели користувачів мережі до сліз.

Так, на світлині, яку розмістила Білик, усміхнений Скрябін стояв поруч зі своєю мамою. Він тримав її за руку, ніби збираючись запросити на танець. В іншій руці артист тримав бокал. І Скрябін, і його матір дивилися у камеру та мали щасливий вигляд.

"Є тільки один великий сенс у цій смерті, вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром, Ольго Михайлівно!" - написала Білик.

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У коментарях фани визнали, що новина про смерть матері Скрябіна їх засмутила. Також користувачі пишуть:

"Мама зустрілася з сином... Царство небесне... Вічна пам'ять"

"Дуже шкода. Смерть сина забрала у неї багато років життя"

"Вічна пам’ять матері, яка народила великого сина України!"

"Їй всього було 77. Горе, біль, смуток - зробили свою справу"

"Дуже шкода. Чарівна жінка. Світла їй пам'ять. Не змогла вона так, без нього, без свого Андрійка".

Смерть матері Скрябіна - що відомо

Матір Андрія Кузьменка (справжнє ім'я Скрябіна) померла 23 вересня. Про смерть Ольги Михайлівни повідомили у Благодійному фонді імені її сина.

Жінка народилася 23 квітня 1947 року на Львівщині, вона закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва, а у 1968 році народила сина, який став відомим музикантом. Скрябін загинув у 2015 році. У цьому році матір артиста озвучила нову версію його смерті.

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