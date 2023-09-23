Сьогодні, 23 вересня, у віці 76 років померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна. Про це повідомив Благодійний Фонд імені Кузьми Скрябіна.

"Сьогодні пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем.Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять!", - йдеться на сторінці Фонду у Facebook.

Ольга Кузьменко - що про неї відомо

Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року у селі Сіде Львівської області. Закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва. Працювала вчителькою Новояворівської музичної школи.

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У 2012 році Кузьма Скрябін написав відому пісню "Мам", присвячену матері.

Після смерті Кузьми Скрябіна у лютому 2015 року Ольга Кузьменко написала три книги про сина.

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