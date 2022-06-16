Телеведучі розійшлися в думках.

Українські телеведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов, який перебуває в лавах ЗСУ, посварилися через російську музику.

В ефірі програми "Вечір з Україною" вони обговорили російську музику і чому українці продовжили її слухати після початку війни на Донбасі в 2014 році.

Остапчук зазначив, що українці продовжували слухати російську музику, а коли в Україну приїжджала Ані Лорак, до неї на концерт прийшли дуже багато людей. А ось Суханов упевнений, що проблема не в самих українцях, а в тодішній владі, яка дозволяла це робити.

"У плейлистах українських радіостанцій були російські виконавці. Це питання не до людей, які слухають, це питання до тодішньої влади, яка дозволила цим пісням звучати. Тому що хтось там в Раші заробляв і набивав свої кишені", - сказав Суханов.

Нагадаємо, раніше Суханов назвав Собчак і Дудя л*йном, а російських політиків - хворими.

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