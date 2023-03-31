Шоумен, за чиїм особистим життям стежать тисячі шанувальників, висловився про минулі стосунки.

Український телеведучий Володимир Остапчук наприкінці 2022 року розлучився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. Майже відразу стало відомо, що він крутить роман з журналісткою на ім'я Катерина. Таке насичене особисте життя шоумена викликає інтерес у шанувальників.

Наразі Вова взяв участь у шоу "єПитання", де, згідно з правилами, команда має право лише на дві помилки. Чоловік порівняв це зі своїм особистим життям, натякнувши на те, що вважає помилками два своїх шлюби:

"Все нормально. Я так розумію, що шоу "єПитання" для мене і про мене, тому що тут є правило двох помилок, як в моєму особистому житті. Все нормально".

В іншому раунді шоу Володимир Остапчук зізнався, що одна з його колишніх жінок називала його "свинею".

Особисте життя Володимира Остапчука

З 2007 по 2020 рік Остапчук був у стосунках з Оленою Войченко. У шлюбі у пари з'явилося двоє дітей - Емілія і Еван. Зараз діти живуть з мамою. До слова, після розлучення Остапчук і Войченко публічно з'ясовували стосунки, звинувачуючи одне одного в поганому виконанні батьківських обов'язків, але зараз конфлікт вичерпаний.

Другою дружиною Вови була нотаріус Христина Горняк. Пара розлучилася "тихо" - без публічних з'ясувань стосунків. Причину розлучення вони вирішили приховати від публіки.

Нагадаємо, Володимир Остапчук заявив, що після другого розлучення пішов до психолога.

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