Український телеведучий Володимир Остапчук наприкінці 2022 року розлучився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. Майже відразу стало відомо, що він крутить роман з журналісткою на ім'я Катерина. Таке насичене особисте життя шоумена викликає інтерес у шанувальників.
Наразі Вова взяв участь у шоу "єПитання", де, згідно з правилами, команда має право лише на дві помилки. Чоловік порівняв це зі своїм особистим життям, натякнувши на те, що вважає помилками два своїх шлюби:
"Все нормально. Я так розумію, що шоу "єПитання" для мене і про мене, тому що тут є правило двох помилок, як в моєму особистому житті. Все нормально".
В іншому раунді шоу Володимир Остапчук зізнався, що одна з його колишніх жінок називала його "свинею".
Особисте життя Володимира Остапчука
З 2007 по 2020 рік Остапчук був у стосунках з Оленою Войченко. У шлюбі у пари з'явилося двоє дітей - Емілія і Еван. Зараз діти живуть з мамою. До слова, після розлучення Остапчук і Войченко публічно з'ясовували стосунки, звинувачуючи одне одного в поганому виконанні батьківських обов'язків, але зараз конфлікт вичерпаний.
Другою дружиною Вови була нотаріус Христина Горняк. Пара розлучилася "тихо" - без публічних з'ясувань стосунків. Причину розлучення вони вирішили приховати від публіки.
Нагадаємо, Володимир Остапчук заявив, що після другого розлучення пішов до психолога.