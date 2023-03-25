Про його розрив з Христиною Горняк стало відомо наприкінці 2022 року.

Володимир Остапчук, який у 2022 році розлучився з другою дружиною Христиною Горняк, зараз вперше розкрив подробиці змін в особистому житті. Він розповів, що почав ходити до психолога.

"Я тобі скажу, що після деяких змін в особистому житті я пішов до психолога. Я і раніше ходив, потім закинув. Для мене дуже важливо говорити. Проговорювати", - висловився шоумен у програмі "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком".

Більше подробиць свого особистого життя Остапчук не розкривав.

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Відзначимо, що зараз ходять чутки про те, що у шоумена з'явилася нова дівчина. Йому приписують роман з журналісткою Катериною Полтавською. У Instagram-блозі Каті і Вови неодноразово помічали фотографії на одних і тих же локаціях, тому шанувальники зробили висновок, що вони проводять час разом.

Остапчук також намагається підтримувати контакт з першою дружиною Оленою Войченко, оскільки саме з нею живуть двоє їхніх спільних дітей. Перший час після розлучення вони публічно сварилися, але в кінці літа 2022 року змогли знайти спільну мову.

"У нас були якісь благодійні концерти, і я з ними кілька разів зустрічався наживо, але це було вже дуже давно. Листуємося, спілкуємося з дітьми. Скажу, що нормалізувалися стосунки з Оленою. І є речі, які я говорив публічно і за які мені соромно. Життя є життя", - коментував раніше Володимир.

Нагадаємо, травесті-діва Монро розповіла про новий роман Володимира Остапчука.

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