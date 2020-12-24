Модель показала фото / instagram.com/palomija
Відома плюс-сайз модель Палома Ельсессер визнана найкращою моделлю 2020 року.
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Про це повідомляє Models.com.
Журі вирішили, що Палома заслуговує на перше місце. 28-річна дівчина знімалася в рекламах багатьох відомих брендів - Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler та Mercedes-Benz. Також вона знімалася для обкладинок багатьох журналів.
Хоча читачі сайту обрали зовсім іншу переможницю - Чой Со-ра. Ця дівчина брала участь в шоу "Топ-модель по-корейськи" і в показах багатьох відомих брендів.
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