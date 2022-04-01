Панін в подиві від загальної фотографії Баскова і Кадирова.

Російський актор Олексій Панін, який неодноразово підтримував Україну у війні, що розв'язала Росія, висловився з приводу спільної фотографії пропутінського Миколи Баскова і Рамзана Кадирова.

За словами Паніна, Басков є гомосексуалістом, а Кадиров активно бореться з ЛГБТ-спільнотою.

"Микола Басков є гомосексуалістом, це знає весь шоу-бізнес і акторський світ. Поясніть мені дурню, як Рамзан Кадиров, який активно бореться з геями, може сидіти за одним столом і обніматися з їх представником? Наскільки я знаю, за поняттями за якими живе Кадиров це, м'яко сказати, не вітається. Або я щось плутаю?" - написав Панін.

Він припустив, що можливо Кадиров нічого не знає про нетрадиційну орієнтацію Баскова. Хоча сам Панін спокійно до цього ставиться, адже є бісексуалом.

"Я завжди відкрито говорив про своє ставлення до ЛГБТ-спільноти і виступав за дотримання їх прав в Росії. Я повністю підтримую все, що роблять дорослі люди в сексі, за обопільною згодою, але в цій історії я щось не розумію. Боюся навіть робити висновки... Може бути Кадиров не знає нічого про Колю... Хто не знає, я є бісексуалом", - додав Панін.

Нагадаємо, раніше Панін послав путінських пропагандистів слідом за військовим кораблем.

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