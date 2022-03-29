Співачка зізналася, що намагалася розповісти своїм колегам правду про війну.

Українська співачка Камалія в інтерв'ю "Зірковому шляху" розповіла, що намагалася поговорити зі своїми колегами Ані Лорак і Філіпом Кіркоровим, які мовчать про війну в Україні.

Але це виявилося марним, бо вони "зомбовані" російською пропагандою.

"Я не бачу, щоб Ані Лорак висловлювалася. Я бачу, що там стіна така... Я просто в істериці говорила, я питала, я якось пробувала донести до них цю інформацію. Але ні. Там просто зомбі-апокаліпсис. Таке враження, що вони всі зомбовані", - сказала Камалія.

Також вона розповіла про розмову зі своєю тіткою з Росії. Виявляється, що жінка впевнена в тому, що в Україні "нацисти" і "бандерівці". І, за словами тітки, Росія прийшла в Україну, щоб врятувати жителів від "нацистської хунти".

"Якої нацистської хунти? "Ну вас же утискають, російськомовних вбивають, у вас там бандерівці і нацисти". Вона просто як зомбі. Останній раз я з нею спілкувалася 8 березня. Я замість поздоровлень відправила їй хроніку того, що відбувається. Але вона сказала, що не хоче цього коментувати. Після цього, я їй не дзвоню", – додала співачка.

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