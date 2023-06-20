Він зробив це публічно в соцмережах.

Український блогер Олександр Волошин оприлюднив скріншот листування зі своєю дружиною Анною Трінчер, де написав їй: "Зайчику, пробач. Але сьогодні я переспав з іншою".

Шанувальники не встигли відійти від такого відвертого зізнання Волошина, як з'ясувалося, що він вирішив пожартувати над ними і дружиною в тому числі. Він показався в одному ліжку зі своїм братом. Ймовірно, блогер заїжджав до своїх рідних і вирішив залишитися у них на ніч.

"Я сьогодні спав з іншою малишкою", - пожартував Волошин.

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Варто відзначити, що Олександр часто влаштовує пранки, тому, швидше за все, його дружина відразу зрозуміла жарт. Однак її реакцію Волошин не розсекретив.

Чим відомий Олександр Волошин

Олександр Волошин - український блогер, який "набив" підписників завдяки хайпу. Одного разу хлопець вручив своїй підписниці айфон, проте потім зажадав подарунок назад і хотів відібрати телефон у дівчинки. Після цієї ситуації на нього вилилося багато хейту. Трінчер тоді підтримала його.

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин відповів, чому не пішов на фронт. В інтерв'ю Раміні Есхакзай він зазначив, що хотів піти на фронт, проте після розмови з батьком зрозумів, що йому все ж варто подбати про рідних жінок.

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