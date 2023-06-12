Він допомагає українцям в тилу.

Блогер Олександр Волошин пояснив, чому не пішов воювати за Україну. За його словами, на початку повномасштабного російського вторгнення він вивіз маму і дружину Анну Трінчер на Західну Україну.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай він зазначив, що хотів піти на фронт, проте після розмови з батьком зрозумів, що йому все ж варто подбати про рідних жінок.

"Була така злість, що хочеш їхати воювати. Я зателефонував баті і сказав, що хочу виконувати свій обов'язок. Він запитав, хто буде з мамою, і пояснив, як все це відбувається... Я ж думав, що буду патрони подавати, адже я не вмію нічого", - поділився він.

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Він додав, що весь цей час донатив на українську армію. У сумі він відправив військовим мільйон гривень з початку повномасштабної війни. Крім того, він створив великий центр, завдяки якому волонтери могли з'єднатися з людьми, яким потрібна допомога.

"Я направив туди всю свою команду по бізнесу, тому що він не функціонував. Ми допомогли тисячам людей", - додав блогер.

Але незважаючи на це, він все ж зіткнувся з хейтом. Користувачі мережі неодноразово писали йому, щоб він йшов на фронт. Як сказав Волошин, він пройде цей шлях, якщо війна затягнеться.

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин зробив розкішний подарунок своїй дружині за 2,5 мільйона гривень.

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