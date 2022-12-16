Відома російська актриса Лія Ахеджакова після 24 лютого публічно засудила дії РФ. Зараз знаменитість зізналася, що через її антивоєнну позицію деякі колеги-путіністи обірвали з нею зв'язок. Деякі навіть не вітаються після багаторічної дружби.
Як додала Ахеджакова, вона залишається в Москві, тому гостро відчуває невдоволення на собі. Ось що вона сказала в інтерв'ю для YouTube-каналу "Бюро":
"Я знаю, з ким не можна говорити. Один мій партнер, Саша Берда - ми у Віктюка з ним грали і багато років в "Квартирі Коломбіни", - раптом перестав зі мною вітатися. А коли він хворів, я їздила в лікарню, розмовляла з лікарями, говорила, що це приголомшливий, відмінний артист, допоможіть йому. Він був дуже хворий. І раптом він перестав зі мною вітатися... Я кажу: "Саша, ти зі мною не вітаєшся?" І вчора, стоячи на нашій спільній сцені, він мені сказав: "Не буду я з тобою вітатися!" Я розплакалася. Ну, він пішов, не бачив цього".
Ахеджакова зізналася, що найбільше її шокують фанати кровожерливої путінської політики серед молодого покоління. Так, вона поділилася недавнім випадком, який стався з ученицею її друга.
"Талановита дівчинка... Ми сидимо, п'ємо каву в буфеті, я їй щось кажу. Раптом ця мила дівчина мені каже: "Лія Меджидівна! Не все так однозначно!" Я встала, взяла чашку і пересіла. Не очікувала", - сказала Лія.
Нагадаємо, Лія Ахеджакова і Чулпан Хаматова потрапили в "бан" в Росії через позицію щодо війни в Україні.