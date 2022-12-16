Знаменита радянська і російська актриса відразу висловилася проти кровожерливої війни, розв'язаної Кремлем.

Відома російська актриса Лія Ахеджакова після 24 лютого публічно засудила дії РФ. Зараз знаменитість зізналася, що через її антивоєнну позицію деякі колеги-путіністи обірвали з нею зв'язок. Деякі навіть не вітаються після багаторічної дружби.

Як додала Ахеджакова, вона залишається в Москві, тому гостро відчуває невдоволення на собі. Ось що вона сказала в інтерв'ю для YouTube-каналу "Бюро":

"Я знаю, з ким не можна говорити. Один мій партнер, Саша Берда - ми у Віктюка з ним грали і багато років в "Квартирі Коломбіни", - раптом перестав зі мною вітатися. А коли він хворів, я їздила в лікарню, розмовляла з лікарями, говорила, що це приголомшливий, відмінний артист, допоможіть йому. Він був дуже хворий. І раптом він перестав зі мною вітатися... Я кажу: "Саша, ти зі мною не вітаєшся?" І вчора, стоячи на нашій спільній сцені, він мені сказав: "Не буду я з тобою вітатися!" Я розплакалася. Ну, він пішов, не бачив цього".

Ахеджакова зізналася, що найбільше її шокують фанати кровожерливої путінської політики серед молодого покоління. Так, вона поділилася недавнім випадком, який стався з ученицею її друга.

"Талановита дівчинка... Ми сидимо, п'ємо каву в буфеті, я їй щось кажу. Раптом ця мила дівчина мені каже: "Лія Меджидівна! Не все так однозначно!" Я встала, взяла чашку і пересіла. Не очікувала", - сказала Лія.

Нагадаємо, Лія Ахеджакова і Чулпан Хаматова потрапили в "бан" в Росії через позицію щодо війни в Україні.

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