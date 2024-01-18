Співачка щаслива в нових стосунках.

Українська співачка Слава Камінська, яка на початку повномасштабної війни з дітьми поїхала до Нідерландів, судячи з усього, вийшла заміж. Про це вона випадково проговорилася у своєму відео, опублікованому в Instagram.

Артистка зняла ролик під час польоту в літаку. У кадрі Камінська прилягла на плече свого обранця, а він схилив до неї голову.

"Гуляща мати летить додому. Погуляли і вистачить", - підписала ролик Слава.

Відео дня

Варто відзначити, що обличчя обранця, якого вона назвала чоловіком, співачка приховала смайликом. Крім того, раніше вона говорила, що він іноземець. Вони познайомилися в Нідерландах, де артистка живе останні кілька років. А звуть його Олексій.

До слова, в минулому році Слава похвалилася розкішною обручкою з діамантом, яку їй, ймовірно, подарував коханий.

Зазначимо, Слава Камінська вже була заміжня. Першим її чоловіком був пластичний хірург Едгар Камінський. У шлюбі у них народилося двоє дітей. Відомо, що вони залишилися в хороших відносинах і підтримують одне одного.

Нагадаємо, відомій блогерці Candy Superstar зробили пропозицію вартістю понад 1 мільйон гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: