Дівчина на сьомому небі від щастя.

Відома інфлюенсерка Candy Superstar, яка має 1,4 мільйони підписників, виходить заміж. Про це дівчина повідомила у своєму Instagram, опублікувавши відповідне відео та фото розкішної пропозиції руки та серця.

"Ти найдорожче, що є у моєму житті. Я хочу прожити з тобою все своє життя. Ти вийдеш за мене заміж?", - освідчився наречений Єгор.

Дівчина відповіла "Так" та розплакалася від щастя.

Відео дня

Цікаво, що наречений подарував дівчині коштовну каблучку з 30-ма діамантами та прикрасив приміщення кульками та п’ятьма тисячами троянд.

До речі, він таємно готував сюрприз коханій та напередодні виганяв її з дому. Все це блогерка показувала у себе на сторінці. Вона навіть не здогадувалась, що її чекає і думала, що це буде якийсь розіграш, адже Єгор, за її словами, не романтик.

Хлопець теж знімав відео своєї підготовки і дуже хвилювався.

"Це найважливіший день у моєму житті, в житті Candy, я так ніколи ще не хвилювався. Якщо б ви чули, як серце моє б'ється, то там мабуть 180 ударів на хвилину", - розповів наречений блогерки.

У підготовці йому допомогали відомі блогери Олег Машуковський та Яна Дога.

До речі, разом пара вже понад 5 років та вже почали планувати весілля. Подробиці наразі тримають у секреті, але закохані пообіцяли здивувати всіх.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Євтух теж оголосила радісну новину. Дівчина чекає на поповненя. Проте термін та стать дитини не уточнює.

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