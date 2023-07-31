Піар-менеджерка зірок Катерина Вареник: Як можна повірити у пранк на темі Бахмуту й дітей?

Піар-менеджерка зірок Катерина Вареник в інтерв'ю УНІАН розповіла, як рятувалась від переслідувачів, яких на неї нацькував один з артистів, нечесні "ігри" під час війни, зокрема з незрозумілим збором коштів "на допомогу", та як вдається виходити з конфліктних ситуацій, пов’язаних із зірками.

Катю, вітаю! Познайомимося ближче? Розкажи, як ти стала частиною українського шоу-бізнесу та "другою мамою" для артистів?

Свій шлях я почала з роботи на Новому каналі. Пропозиція роботи надійшла, коли я вчилась на другому курсі НГУ в Дніпрі, хоча сама я родом з міста Камʼянське, раніше Дніпродзержинськ. В той момент я зрозуміла, що навряд чи дівчинці з маленького промислового міста ще колись буде така пропозиція, тому перевелась на заочну форму навчання й переїхала до великого міста великих можливостей.

Під час роботи на Новому каналі мені запропонували піти у піар до артиста з "Фабрики зірок" Дениса Любімова. Я пішла на співбесіду з упевненістю, що мені відмовлять. На той момент я не знала, як працює піар, в мене не було бази контактів ЗМІ, я не знала, де і які заходи відбуваються, хто їх організовує. Я не знала нічого! Але мене взяли. Я досі шокована, але вдячна за віру артиста й за той важливий для мене поштовх.

З Денисом ми пропрацювали років п’ять, потім пішли інші співпраці. Робота піарника в цілому відрізняється від мого особистого стилю роботи. Зазвичай, це пошук колаборацій, заходів, рекламних інтеграцій, робота з радіо, телебаченням, друкованими та інтернет ЗМІ.

Під час війни тобі також вдається активно просувати артистів, чи все змінилося?

Ще під час карантину я зрозуміла, що можна працювати віддалено. Тоді більшість проектів закрилися, а я тільки почала співпрацю зі співачкою Assol. Відсотків 40 моїх колег залишились без роботи, бо не знали, що робити - зйомок немає, заходів чи радіоефірів - теж. Я ж з командою перевела все в онлайн. У нас було дуже багато роботи - зйомки по вайберу, колаборації з відомими брендами по зуму, радіоефіри телефоном, ефіри з музичними каналами через прямі ефіри в інстаграм, і так далі.

Робота піарника полягає в тому, аби зробити з артиста зірку номер один. Проте часто знаменитості втрапляють в скандали. До прикладу, днями учасник шоу "Україна має талант" Микита Прилуцький запропонував твоїй підопічній, співачці Zelenooka, виступити на благодійному заході, проте за участь треба було заплатити 500 доларів. Що ти думаєш з цього приводу?

Це неподобство, але сподіваюсь, це поодинокий випадок! До війни пропозиції такого формату були від телеканалів на зйомки концертів, але ми то вже пройшли. Проте під час війни, використовуючи тригерні теми для українців, поповнювати собі кишені - це шок як для мене, так і для моїх знайомих з шоу-бізнесу.

Чесно, я таке неподобство бачу вперше. Так, буває, що на радіо чи телебаченні готові підтримувати артистів-початківців комерцією, але ти все одно в таких ситуаціях розумієш, за що ти платиш і що ти отримуєш. Це як придбати послугу.

Ти розгорнула справжню війну проти Прилуцького та підключила багатьох людей, аби з'ясувати мотив його вчинку. Що тобі вже вдалося дізнатися?

Щось мені розповіли люди, які раніше зіштовхувались з ним, щось вдалося знайти в мережі. Кажуть, що у пана Микити проблеми з емоційним станом, проте я не можу стверджувати, що це правда. Максимально мене обурила інформація про те, що ця людина під час війни продавала свої послуги росіянам.

Після розголосу теперішньої ситуації він сказав, що це був пранк. Однак я в цьому сумніваюся. Ну, як можна повірити у пранк на темі Бахмуту та дітей?..

Коли пропозиція була відправлена моїй вже екс-артистці, я написала йому особисто, попросивши детальніше надати інформацію про допомогу дітям з Бахмуту, але не отримала ніякої розгорнутої відповіді, після чого пан Микита заблокував мене, і сторінки всіх людей, з якими я працюю, навіть резервні і сторінки кооперейшн.

Тому моя думка така: він відчув, що пахне смаженим, і вирішив придумати якусь нісенітницю. Але платити кошти, щоб привести свою аудиторію на благодійний концерт... Сподіваюсь, такого більше не буде! Бо людям з такими схемами не місце в нашій країні. Підкреслю, це особисто моя думка.

Ти сказала, що припинила співпрацю з Zelenooka. Чому ти ухвалила саме таке рішення?

Слова про припинення роботи прозвучали з боку команди артистки після відмови надати коментар на тему шахрайської пропозиції. Можливо, вона не захотіла бути героїнею цієї ситуації. Це її особиста позиція, яка не зійшлась з моєю.

Для мене її позиція дивна. Адже одразу виникає питання: "Чому вона припиняє співпрацю? Щось знає?". Гадаю, що у багатьох ЗМІ до неї будуть питання. Промовчати - це не найкраща ідея в цьому випадку.

Через декілька годин мене видалили з чату та заблокували з усіх сторінок в соціальних мережах. Артистка виклала розмовні сторіс з скріншотом нашого діалогу, що є незаконною дією. І відштовхуючись від її сторіс, виникає питання, хто кого облив брудом?

До речі, Прилуцький у цей скандал втягнув ще одного топового співака - Олега Скрипку. Як вважаєш, чим може закінчитися ця історія для артиста першого ешелону?

Ми вже бачили коментар від команди Олега, тож я вважаю, що тут питання більше у тому, чим обернеться цей скандал для Прилуцького. Це дуже добре, що по гарячих слідах в курс справи ввели всіх артистів, які, типу, повинні були бути причетні до даного концерту. Якщо Скрипка реально подасть на Прилуцького до суду, зі свого боку я буду в цій справі до кінця. Бо такі історії залишати на півдорозі не можна!

Як взагалі на тебе, як на піарницю, вплинула ця історія?

Коли команда Zelenooka припинила співпрацю зі мною, бо я сказала, що треба максимально поширити цю інформацію й більше дізнатись про даний інцидент, я трішки боялась, чи не відмовляться від мене всі решта артистів та акторів. Натомість я отримала величезну кількість підтримки й слів, що я все вірно роблю. Було стільки повідомлень, що я була шокована. Після мого коментаря УНІАН мені писали стільки колег та взагалі людей, яких я навіть не знаю…

Річ у тім, що, на жаль, в моїй сфері трапляється багато випадків некоректного ставлення. Це не легка професія, як думають інші. Тут треба "мати зубки", щоб відстояти свою позицію, або позицію артиста. Хто знає мене давно, той в курсі, що за своїх та за свою країну я порву.

Можеш розповісти про обурливі випадки, які траплялися особисто з тобою?

Не хочу згадувати імен, але були випадки, коли колеги під час війни забирали проекти. Це в голові не вкладається. Але це на совісті кожного. Адже, всім все і завжди повертається! Це я вже знаю точно.

Також на моєму шляху і шляху моїх людей була така людина, як Олександр Устінов. Він пробивав інформацію, з ким я працюю, писав особисто артистам, поливаючи мене брудом, натомість пропонував "просування нового рівня". Саме цю фразу він писав кожному (сміється).

Був випадок, коли молода талановита артистка ледь не підписала з ним договір про співпрацю на продюсування. Перед підписом він сказав їй, що вона повинна з ним спати, тоді він буде платити їй гроші й продюсувати. Я потім стала для дівчини психологом і підтримкою, бо це шок.

Ба більше, я особисто з ним хотіла поспілкуватися після того, як він писав моїм артистам, що їм варто відмовитися від моїх послуг, проте він мене заблокував. Наразі я знаю лише, що він працював на російський ринок та навіть під час війни займався просуванням творчості маловідомих блогерів, які співають російською.

Я знаю, що в шоу-бізнесі трапляються такі історії, коли інтереси розходяться та починаються погрози з боку однієї людини на адресу іншої. Чи було таке у тебе?

Приблизно п'ять-шість років тому я працювала з одним з артистом, але через деякий час мені сказали, що грошей на оплату моєї праці немає. На той час гроші мені були дійсно необхідні: потрібно було якось жити, до того ж у моєї бабусі був рак легенів. Я розуміла, що потрібно далі працювати, тому почала шукати інших артистів. Так знайшла Вадима Олійника, однак попередня ситуація мене не відпускала.

У мого екс-артиста переді мною був борг розміром десь півтори тисячі доларів. Звісно, я хотіла їх забрати. Я довго писала команді цього артиста, однак згодом мені зателефонували якісь люди і сказали, що якщо я не закрию свого рота, то вони мене заріжуть. За мною постійно їздила біла машина, я навіть вивчила номери. Потім не витримала й зателефонувала охоронцю цього артиста, запитала, що відбувається. Він сказав, що у нього наказ. Я запитала, а що буде, якщо йому віддадуть наказ мене "прибрати". Він відповів: "Ну, окей". Тоді мені було дуже страшно. Самому тому артисту я навіть сказала, що їду з Києва, проте він знав, що насправді я залишилася вдома. У цей час я просто закрилася в квартирі й нікуди не ходила, окрім магазину…

Чим закінчилася ця історія?

Згодом все ж вдалося забрати свої гроші. Ці розбірки тривали ще певний час, пізніше я дізналася, що дитина цього артиста серйозно захворіла, компанія почала розвалюватися. Можливо, ця людина просто дуже багато гріхів на свою душу взяла. Пам'ятаю, що коли я йшла, мені сказали: "Це ж залишиться між нами?". Я відповіла, що все у цьому житті взаємне.

Потім я ходила до психолога, який взагалі якусь маячню говорив про мої дитячі травми. Я намагалася пояснити, що ця ситуація ніяк не пов'язана з дитинством. Говорила, що у мене ось така проблема - за мною тривалий час їздила машина, і коли я бачила схожі білі авто, то щоразу шарахалася, мене кидало у піт, були "мурахи по шкірі"...

Наразі ти вже відпустила цю ситуацію?

Всі мої близькі знають, що після цієї історії мені вже нічого не страшно, окрім війни.

Діана Могилєвич