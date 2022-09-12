Один із бійців піднявся на сцену і зробив пропозицію руки та серця своїй коханій, яка також служить у Нацгвардії. Пара познайомилась під час війни.

Українська співачка Тіна Кароль провела свій перший сольний концерт на станції метро Майдан Незалежності у Києві. На своєму концерті воєнного часу співачка виконувала пісні виключно українською мовою та ексклюзивно представила прем'єру пісні "Вільні. Нескорені", офіційний реліз якої відбудеться вже цього тижня.

Окрім виконання своїх найвідоміших хітів, зі сцени Тіна також читала пронизливі вірші та багато спілкувалася з глядачами. Зокрема, Кароль виступила з потужною промовою.

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"Це мій перший сольний концерт в нашій незалежній державі цього року і він у метро. Це і зворушливо, і жорстоко, і водночас це демонструє, що ми незламні, ми вільні, нескорені і нездоланні. Підкреслюючи це кожного разу, як мантру, як молитву ми не просто закладаємо цю думку на покоління, не просто це владаємо в наше ДНК, - це є наша суть, наша ментальність, наша ідентифікація – хто ми є і ким ми будемо. Ми є українці", - сказала Кароль зі сцени.

Під час заходу військовий Національної гвардії України зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Кароль не змогла стримати сліз. Весь зал аплодував.

Зазначимо, для свого виступу Кароль обрала вбрання від українського бренду Olya Mak, яке найвлучніше демонструє жіночність та привабливість.

Нагадаємо, Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала гарячу фотосесію на вулицях Токіо.

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