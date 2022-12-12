Український співак Артем Пивоваров поділився зворушливим відео зі свого концерту в Черкасах. Артист допоміг військовослужбовцю освідчитися.
Так, військовий у формі вийшов на сцену і попросив свою дівчину піднятися до нього. Оскільки той стояв з шикарним букетом квітів, шанувальники зрозуміли, що зараз буде пропозиція руки і серця, і стали голосно аплодувати.
"Я хотів би звернутися до однієї особливої дівчини. Вона сидить на 12 місці, 14 ряд. І попросив би вийти її сюди, до сцени", - сказав чоловік.
Коли дівчина піднялася на сцену, захисник запитав, чи вийде вона за нього заміж. Вона відповіла згодою.
У цей чуттєвий момент музиканти грали мелодію "Думи" Пивоварова і Дорофєєвої.
Пізніше артист привітав закоханих з початком нової сторінки в їхньому сімейному житті.
Реакція соцмереж
- "Це так романтично!"
- "Як у нього руки трусяться! Кохання і щастя їм!"
- "Неймовірно красива пара! Нехай будуть щасливі! Артем молодець!"
Нагадаємо, на концерті Артема Пивоварова стався неприємний інцидент.