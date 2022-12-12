Зал голосно аплодував закоханим, а артист побажав їм щасливого сімейного життя.

Український співак Артем Пивоваров поділився зворушливим відео зі свого концерту в Черкасах. Артист допоміг військовослужбовцю освідчитися.

Так, військовий у формі вийшов на сцену і попросив свою дівчину піднятися до нього. Оскільки той стояв з шикарним букетом квітів, шанувальники зрозуміли, що зараз буде пропозиція руки і серця, і стали голосно аплодувати.

"Я хотів би звернутися до однієї особливої дівчини. Вона сидить на 12 місці, 14 ряд. І попросив би вийти її сюди, до сцени", - сказав чоловік.

Відео дня

Коли дівчина піднялася на сцену, захисник запитав, чи вийде вона за нього заміж. Вона відповіла згодою.

У цей чуттєвий момент музиканти грали мелодію "Думи" Пивоварова і Дорофєєвої.

Пізніше артист привітав закоханих з початком нової сторінки в їхньому сімейному житті.

Реакція соцмереж

"Це так романтично!"

"Як у нього руки трусяться! Кохання і щастя їм!"

"Неймовірно красива пара! Нехай будуть щасливі! Артем молодець!"

Нагадаємо, на концерті Артема Пивоварова стався неприємний інцидент.

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