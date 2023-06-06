Вночі ворог підірвав дамбу Каховської ГЕС. За словами Дмитра Лубінця, росіяни вже намагаються нівелювати цей злочин в очах суспільства.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав світ "не пробачати" росіянам підрив дамби Каховської ГЕС.

За його словами, ворог вже намагається словами та поняттями виправдати цей злочин, який є нічим іншим, як тероризмом проти екології та українців. Про це він написав в Telegram.

"Звертаю увагу міжнародної спільноти: це чергові злочини росіян! Вони вже розпочинають виправдовувати цей злочин, нівелювати словами та поняттями. Проте ми маємо розуміти: їм вірити не можна", - вказав він.

Лубінець підкреслив, що дії окупантів можуть призвести до катастрофічних наслідків. Зокрема, існує загроза затоплення навколишніх населених пунктів та знищення біосфери: "А ще тимчасово окупований Кримський півострів може залишитися без води. Це створює додаткові ризики й для функціонування ЗАЕС", - додав він.

Окупанти вночі підірвали дамбу Каховської ГЕС

Нагадаємо, що вночі ворожі війська пішли на жахливий екологічний теракт - підірвали дамбу Каховської ГЕС, яка розташована трохи вище від міста Херсон за течією Дніпра.

За попередніми даними, об'єкт отримав критичні пошкодження. Наразі південні території України можуть залишитися без електрики та води. Існує велика ймовірність підтоплення. У Херсонській ОВА кажуть, що рівень води через підрив дамби стане критичним упродовж п'яти годин. Людей попередили про термінову евакуацію в інші області України.

У зв'язку з катастрофою президент Зеленським терміново скликав раду РНБО. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, є загроза для Запорізької атомної електростанції.

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