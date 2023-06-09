Продюсер нагадав, що поки українці рятуються від наслідків підриву дамби, Червоний Хрест допомагає росіянам.

Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов емоційно висловився щодо діяльності міжнародних організацій, серед яких був і Червоний Хрест. Артист обурений тим, що такі установи нічим не допомагають Україні після того, як РФ підірвала Каховську ГЕС.

"Для чого вони існують!? Сидять на зарплатах і обідають? Що ще має статися у нашій країні, щоб ці недоорганізації прокинулись?" - заявив Горбунов в Instagram.

Ведучий нагадав, чим саме нині займається Червоний Хрест у РФ. Поки українці рятують себе та тварин, втрачають будинки та гинуть внаслідок затоплення багатьох населених пунктів, організація допомагає мешканцям Білгородщини.

"Знаєте, чим зараз займається Червоний хрест? Вони привозять гуманітарну допомогу жителям Білгородської області. Все, що відбувається в нашій країні, їм це нецікаво. Може вже нарешті настав час покласти край безглуздості існування цих організацій? Їх не треба реформовувати, їх просто треба закрити. І забути про їхнє існування", - резюмував Горбунов.

Реакція мережі

У коментарях користувачі підтримали емоційну заяву Горбунова. Вони зізнаються, що не розуміють, чому Червоний Хрест досі існує. Коментатори також пишуть:

"Не мають права існувати ці організації після того, як ми побачили їхню повну бездіяльність!"

"Цікаво, які внески сплачує наша країна щорічно до цих організацій? Бо діяльність цих "благодійних фондів" не безкоштовна для держав"

"Ви абсолютно праві, на жаль. Тільки людям від цього не краще"

Як міжнародні організації реагують на підрив Каховської ГЕС

6 червня у МАГАТЕ відреагували на теракт, який влаштували росіяни. Втім, організація лише заявила, що без Каховської води реактори ЗАЕС можуть розплавитися, але "поки загрози немає". В ООН "опритомніли" тільки за два дні. 8 червня там пообіцяли негайно відправити допомогу на затоплену Херсонщину.

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