Через падіння рівня води у Каховському водосховищі виникла загроза для безпеки Запорізької АЕС, чиї реактори охолоджуються водою з цієї водойми. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своїй доповіді на нараді керівництва організації.
"Сьогодні Новокаховська дамба отримала значні руйнування, що призвело до затоплення і підняття рівня води, а також призвело до значного зниження рівня водосховища, що використовується для подачі охолоджуючої води на ЗАЕС", – сказав Гроссі.
Він підкреслив, що основні системи охолодження генераторів використовують воду саме з Каховського моря.
"Відсутність охолоджуючої води в основних системах водопостачання протягом тривалого періоду часу призведе до розплавлення [ядерного] палива і виходу з ладу аварійних дизель-генераторів", – попередив Гроссі.
За його словами, зараз ризик розплавлення не є високим, а МАГАТЕ моніторить ситуацією щохвилини.
Підрив Каховської дамби - що відомо
Цієї ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до неконтрольованого спуску води з Каховського водосховища вниз по Дніпру. В результаті рівень води у водосховищі почав поступово знижуватися, а нижче за течією річки почалися підтоплення населених пунктів.
У Державному агентстві "Укргідроенерго" вважають, що відновити ГЕС вже неможливо. При цьому фахівці підрахували, що вода витече з Каховського водосховища орієнтовно за чотири дні.
Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк відзначила, що дамба була підірвана зсередини. Ні про який ракетний удар мови бути не може.