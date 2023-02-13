Актриса Інна Корольова назавжди втратила популярність на території України.

"Свати" - колись популярний телесеріал як в Росії, так і в Україні. У ньому знімалися актори з різних країн. Після початку повномасштабної війни деякі стали на бік вбивць. Серед них - Інна Корольова, яка зіграла доньку Івана та Валентини Будько.

Хоч Марія Ковальова (персонаж Інни) не дуже часто з'являвся в кадрі, до неї перейнялися любов'ю багато фанатів культової історії. Ось тільки їм вона розбила серце, підтримавши кровопролиття мирного населення.

Інна Корольова: біографія

Вона народилася в 1976 році в Павлодарі, Казахстан. Ще з самого дитинства рідні Інни розуміли, що вона піде по акторській доріжці - дівчинка ходила в театральну студію, а потім пішла в школу з театральним ухилом. Після школи стала студенткою акторського факультету Білоруської академії мистецтв.

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Отримавши освіту, Корольова зрозуміла - в Казахстані їй робити нічого. Дівчина вирушила до Москви, успішно вступивши до Вищого театрального училища імені Бориса Щукіна. Навчання Інна Корольова завершила в 2000 році, після чого почалося її стрімке зростання як актриси театру і кіно.

Інна Корольова: образ в "Сватах"

Інна з'явилася в серіалі з самого першого сезону, який показали в 2008 році. Тоді вона отримала широку впізнаваність.

У картині їй дісталася роль дочки головних героїв Івана та Валентини Будько - Маші Ковальової. Персонаж Корольової лише епізодично з'являвся в кадрі, оскільки, згідно зі сценарієм, виховання онуків лежало на бабусях і дідусях, а Маша Ковальова і її чоловік постійно були у відрядженнях і працювали за кордоном.

Однак це не завадило Корольовій стати всенародною улюбленицею в Україні, в Росії, в інших країнах, де транслювали серіал.

Що Інна Корольова говорить про війну в Україні

Після того, як почалася повномасштабна війна, Інна втратила свій статус всенародної улюблениці на території України. Вся справа в тому, що вона підтримала війну і вбивства мирних громадян. Як сказала пропагандистка, українцям, які виступають проти війни і вбивства РФ мирних громадян, "потрібна психологічна допомога".

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