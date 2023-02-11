Він був "родзинкою" серіалу. Сьогодні, дивлячись на актора, його неможливо впізнати.

Серіал "Свати" за часів виходу на ТБ приковував до екранів величезну армію глядачів. Актори дуже полюбилися публіці і стали культовими. Один з них - Мітяй, якого зіграв росіянин Микола Добринін.

Дивлячись на нього сьогодні, дуже складно впізнати того чоловіка, який з'являвся в "Сватах". Що ж стало причиною таких суттєвих змін?

Микола Добринін: біографія

Актор народився і виріс в російському місті Таганрог. Зараз йому 59 років. За плечима Добриніна робота у фільмах, серіалах і театрі.

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Дитинство майбутнього актора було складним. Він народився в звичайній не дуже забезпеченій сім'ї, його тато був поліцейським, мама - торговим працівником.

У юному віці батьки помітили у Миколи музичні здібності, тому відправили в музичну школу, але він її так і не закінчив - з останнього класу його вигнали через скандал з директором.

Пізніше старший брат Добриніна забрав його в Москву, де той вступив до ГІТІС. З цього і почався творчий шлях Миколи: він знімався в багатьох фільмах, серіалах, грав у театрі. Але величезним ривком вгору в його акторській кар'єрі стала роль в ситкомі "Свати".

Образ Мітяя в "Сватах"

Акторові дісталася неоднозначна роль друга і кума Івана Будька Мітяя. Попри те, що роль Мітяя визначена як другорядна, в деяких сезонах він з'являється часто і з ним дуже багато сцен.

Мітяй - не дуже благополучний сусід, який любить випити і часто з'являється в гостях напідпитку. Він - любитель легких грошей, не працює, потрапляє в неприємні ситуації і стає об'єктом підозри.

Попри це, він завжди намагається допомогти сімейству Будько, звичайно ж, сподіваючись на вигоду від цього.

Герой Мітяя Буханкіна так полюбився глядачам, що через 2 роки після прем'єри першого сезону "Сватів" стартував спеціальний 20-серійний проект "Байки Мітяя".

Який вигляд зараз має Добринін

Що Микола Добринін говорив про війну в Україні

Про повномасштабну війну в Україні актор не говорив нічого, але в одному зі своїх інтерв'ю від 2014 року згадав, що пов'язаний з нашою країною:

"У мене в Таганрозі вже нікого не залишилося. До речі, мій брат, соліст Великого театру, народився в Україні, у нього навіть прізвище інше - Науменко. Так що я з Україною пов'язаний дуже сильним корінням".

Тоді ж Добринін розповів, що в 2009 році він придбав в Україні земельну ділянку, щоб побудувати будинок. Що з цією ділянкою зараз - невідомо.

Нагадаємо, як живе той самий Анатоліч зі "Сватів", якого "поховали" сценаристи.

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