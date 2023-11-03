Цей титул отримала бразильська модель.

Норвезький журнал Playboy визначився з ідеальною жінкою. Нею, за версією глянцю, стала 35-річна модель з Бразилії Джанайна Празерес.

Дівчина вже відреагувала на цей титул. Вона розповіла, що, насправді, кілька разів зверталася до пластичних хірургів, тому її нинішня зовнішність трохи далека від тієї, якою вона володіла в більш юному віці.

За словами Празерес, вона витратила 300 тисяч доларів на поліпшення своєї зовнішності і не шкодує про це. Дівчина переконана, що саме краса - запорука її успішного життя.

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"Мені подобається відчувати себе красивішою, я завжди намагаюся підвищити свою самооцінку. Це секрет кращого життя. Отже, якщо я можу інвестувати в це - я не економлю", - сказала модель в коментарі Daily Star.

Так, Празерес вже позбулася зайвої ваги за допомогою операції, зробила дві пластики носа, збільшила груди, сідниці і зробила ін'єкції краси. Крім того, вона вставила гормональні імплантати і видалила реберну кістку, щоб мати стрункіший вигляд.

Крім того, дівчина активно займається спортом і турбується про своє ментальне здоров'я. Вона каже, що щодня відвідує психолога.

Нагадаємо, раніше журнал MAXIM назвав найгарячішу жінку 2023 року.

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