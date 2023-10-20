Нею стала головна героїня "Загону самогубців" і "Барбі".

Глянцевий чоловічий журнал MAXIM опублікував рейтинг найгарячіших жінок 2023 року. Перше місце в цьому списку посіла австралійська актриса Марго Роббі.

Так, головна героїня гучного фільму "Барбі" з'явилася на обкладинці глянцю і вже другий рік поспіль очолила рейтинг найгарячіших жінок. В цілому вона чотири рази потрапляла на перше місце в даній номінації.

"У Марго був чудовий рік, з виходом одного з найгучніших фільмів усіх часів - "Барбі", так що не дивно, що саме вона отримала корону", - сказав головний редактор журналу Санті Пінтадо, передає Daily Mail.

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Конкуренцію їй склали футболістка Сем Керр і співачка Дельта Гудрем. Керр посіла друге місце в рейтингу, а Гудрем - третє.

Чим відома Марго Роббі

Марго Роббі - відома актриса, яка отримала численні нагороди і номінації, включаючи номінації на два "Оскара", чотири "Золотих глобуса" і п'ять премій Британської кіноакадемії. У 2017 році потрапила в список 100 найбільш впливових людей на думку журналу Time. У 2019 році була визнана однією з найбільш високооплачуваних актрис у світі за версією журналу Forbes.

Вона зіграла в таких фільмах як "Бойфренд з майбутнього", "Тарзан. Легенда", "Загін самогубців", "Тоня проти всіх", "Барбі", "Дві королеви" та інших.

У грудні 2016 року вона вийшла заміж за британського помічника режисера Тома Акерлі. Пара живе у Венісі.

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