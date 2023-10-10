Жінка публічно називає терористів, що вбили сотні ізраїльтян, "борцями за свободу".

Відома порноакторка ліванського походження Міа Халіфа втратила контракти з медіа-імперією Playboy через свою публічну підтримку бойовиків ХАМАСу під час поточних подій в Ізраїлі.

"Якщо ви можете дивитися на ситуацію в Палестині і не бути на боці палестинців, то ви на неправильному боці апартеїду, і історія це покаже з часом", – написала вона в своєму Твітері.

В той момент, коли Мережею розходилися численні відео звірств, знятих самими ж бойовиками ХАМАСу, Халіфа написала наступне:

Відео дня

"Чи може хтось, будь ласка, сказати борцям за свободу в Палестині перевертати свої телефони і знімати горизонтальні відео"

"Я не можу повірити, що сіоністський режим апартеїду скидають партизани в підроблених сорочках Gucci – біографічні фільми про ці моменти краще це відображають", – написала вона згодом.

Загалом твітер-стрічка Халіфи переповнена подібними короткими публікаціями, на які зрештою звернули увагу її роботодавці. Так, компанія Playboy розіслала підписникам свого онлайн-сервісу електронного листа, в якому повідомила про розрив співпраці з акторкою. Копію листа користувачі опублікували в Твіттері.

"Протягом останніх кількох днів Міа зробила огидні та осудливі коментарі, прославляючи атаки ХАМАС на Ізраїль і вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей. У Playboy ми заохочуємо свободу вираження поглядів і конструктивні політичні дебати, але ми дотримуємося політики нульової терпимості до ненависті. Ми очікуємо, що Мія розуміє, що її слова та дії мають наслідки", – йдеться в листі.

Схвальні твіти Халіфи на адресу ХАМАСу також призвели до її публічного звільнення з посади радника в компанії Red Light Holland, яка виробляє та розповсюджує "чарівні гриби".

"Це такий жахливий твіт, Міє. Вважайте себе негайно звільненою. Просто огидно. Більш ніж огидно. Будь ласка, розвивайтеся та станьте кращою людиною. Той факт, що ви виправдовуєте смерть, зґвалтування, побиття та захоплення заручників, справді огидне. Жодними словами не можна пояснити ваше невігластво", – написав у Твіттері директор компанії Тодд Шапіро, відповідаючи на один з її вище наведених твітів.

Реагуючи на втрату контрактів, Халіфа написал черговий твіт, в якому нема й натяку на розкаяння.

"Я б сказала, що підтримка Палестини позбавила мене можливостей для бізнесу, але я більше злюся на себе за те, що не перевірила, чи не веду я справи з сіоністами. Моя помилка", – написала вона.

Напад ХАМАС на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, вищий керівник Ірану Алі Хаменеї публічно підтримав криваву атаку терористів ХАМАС на Ізраїль та їхні звірства проти громадян цієї країни. В свой заяві він назвав дії терористів "героїчним подвигом".

Також ми розповідали, що після зачистки прилеглих до Сектору Газа ізраїльських територій на них нарахували вже близько 1500 тіл ліквідованих бойовиків ХАМАСу. Наразі ЦАХАЛ завершив евакуацію поселень біля зони конфлікту, триває прочісування цих територій, щоб знищити терористів, які ще можуть там переховуватися.

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